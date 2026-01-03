Реклама

11:52, 3 января 2026

Американские вертолеты пролетели над Каракасом на предельно малой высоте

Вертолеты ВВС США Black Hawk пролетели над Каракасом на предельно малой высоте
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Alan Staats / Getty Images

Вертолеты Военно-воздушных сил (ВВС) США Black Hawk пролетели над Каракасом на предельно малой высоте. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что это были многоцелевые вертолеты MH-60M 160-го полка специальных операций ВВС США.

«То, что экипажи отработали недавно над Карибским морем, сейчас реализуют на практике», — добавил автор.

Ранее в двух аэропортах столицы Венесуэлы раздались сильные взрывы. На видео, опубликованных в социальных сетях, запечатлены мощные взрывы в международном аэропорту имени Симона Боливара в Каракасе, взрывы также прогремели в Ла-Карлоте — небольшом аэропорту, используемом для военных самолетов и частных рейсов.

