11:52, 3 января 2026

Атака на мавзолей Уго Чавеса в Венесуэле попала на видео

США нанесли авиаудар по мавзолею Уго Чавеса в Венесуэле
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Атака на мавзолей бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в Венесуэле попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале издания Baza.

На видео показано, как горит мавзолей.

По данным канала, американские ВВС нанесли удар по зданию бывшего военного музея Cuartel de la Montaña в Каракасе, которое является мавзолеем Чавеса.

Уго Чавес часто критиковал США и называл их самой бесчеловечной и агрессивной страной, и призывал покончить с американской империей.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что целью нападения США на столицу Венесуэлы Каракас является захват ее нефти, полезных ископаемых и стратегических ресурсов.

