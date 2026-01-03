Атака на мавзолей Уго Чавеса в Венесуэле попала на видео

США нанесли авиаудар по мавзолею Уго Чавеса в Венесуэле

Атака на мавзолей бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в Венесуэле попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале издания Baza.

На видео показано, как горит мавзолей.

По данным канала, американские ВВС нанесли удар по зданию бывшего военного музея Cuartel de la Montaña в Каракасе, которое является мавзолеем Чавеса.

Уго Чавес часто критиковал США и называл их самой бесчеловечной и агрессивной страной, и призывал покончить с американской империей.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что целью нападения США на столицу Венесуэлы Каракас является захват ее нефти, полезных ископаемых и стратегических ресурсов.