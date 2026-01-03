Реклама

Бывшая помощница Байдена рассказала о получении угроз от украинцев

Марина Совина
Тара Рид

Тара Рид. Фото Нина Зотина / РИА Новости

Обозреватель RT, бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид сообщила, что получает от украинцев угрозы в интернете. Ее слова приводит РИА Новости.

Рид сообщила, что ее также пыталась преследовать государственная машина Байдена. Она добавила, что в России чувствуют себя безопасно и все в этой стране может вынести.

«Полагаю, я попала в какие-то украинские списки, вроде "Миротворца". Многие на Западе, кто поддерживают в Россию, попадают в них. Украинцы довольно отчаянны в том, чтобы напугать людей, они "троллят" [в интернете]», — допустила она.

Ранее Рид раскрыла отношение Трампа к Путину. По ее словам, американский лидер уважает главу РФ и побаивается его.

