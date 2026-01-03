Депутат Рады призвал не возлагать на Буданова больших надежд заранее

Депутат Рады Дмитрук: Назначение Буданова не дает никаких гарантий Киеву

Киев не получит никаких гарантий после назначения на пост главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук, сейчас нужно наблюдать за тем, что Буданов будет делать на этой должности. Об этом политик написал в Telegram-канале.

«Назначение Буданова — это не гарантия мира, не гарантия реформ и не гарантия трансформации власти», — считает Дмитрук. Он пояснил, что новоиспеченный глава офиса президента может стать частью идущей ко дну системы. Парламентарий подчеркнул, что все станет ясно уже в ближайший месяц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Буданова главой своего офиса.