В Госдуме рассказали о мерах по защите от «схемы Долиной»

Меры по защите от «схемы Долиной» могут быть приняты в первом квартале 2026 года

Меры по защите от «схемы Долиной» могут быть приняты в первом квартале 2026 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом пишет РИА Новости.

«Я полагаю, что мы в следующем году, даже в первом квартале, уже отрегулируем этот вопрос, чтобы люди могли спокойно покупать, продавать квартиры, не боясь мошенников», — отметил он.

По мнению депутата, необходимо прописать нормы, которые позволяют более смело покупать жилье на вторичке. Госдума призвала ввести период охлаждения на неделю, деньги на этот период могут быть заблокированы. Кроме того, депутаты предложили, чтобы средства перечислялись и фиксировались тому лицу, которое продает квартиру, а не вторым лицам.

В Госдуме также считают, что такие операции должны осуществляться только безналичным путем.

5 декабря Лариса Долина дала первое большое интервью после скандала с продажей квартиры. Она высказалась о ситуации с судами за это жилье с покупательницей Полиной Лурье, рассказала о мошеннической схеме, жертвой которой стала, и обратилась к россиянам.