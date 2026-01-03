Эдгард Запашный рассказал о встрече Нового года, наблюдая за счетчиком смертей

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о необычном способе встречи Нового года в Лос-Анджелесе. Он написал о нем в Telegram.

По его словам, жители города следят за электронным счетчиком смертей от курения, обнуляющимся в полночь. Как отметил Запашный, в ночь с 31 декабря на 1 января люди собираются у большого электронного табло, где в режиме реального времени отображается число тех, кто умер из-за табакокурения за календарный год.

Артист добавил, что в первые секунды на табло также появляются цифры новых случаев смерти, случившихся в новом году.

