Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:45, 3 января 2026Мир

Эксперт заявил о неготовности Венесуэлы к отражению атак США

Военный эксперт Кнутов: Венесуэла не была готова к отражению атак армии США
Ольга Коровина

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Военный эксперт Юрий Кнутов высказал свое мнение о начале атаки Вооруженных сил США по территории Венесуэлы. Его цитирует издание «Известия».

По его словам, войска Венесуэлы не были готовы к отражению удара, а в момент появления в воздушном пространстве столицы страны девяти американских вертолетов не сработали зенитно-ракетные установки.

«Появление вертолетов в черте города не сопровождалось действиями противовоздушной обороны. Это транспортные вертолеты, которые обычно доставляют десантников», — сказал Кнутов.

Также эксперт отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро незадолго до атаки США проводил переговоры с Китаем, в рамках которых обсуждался в том числе вопрос взаимодействия стран в случае нападения Штатов. «Но атака была совершена. Теперь понятно, что военные действия не прекратятся. США не хотят терять лакомый кусочек», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России прокомментировали удар США по Венесуэле и захват президента страны Николаса Мадуро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России обратился к США после сообщений о захвате Мадуро

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Посол РФ в Венесуэле сделал заявление об атаке США

    Раскрыты подробности операции США по захвату Мадуро

    Российский военкор объяснил разницу между СВО и операцией США в Венесуэле

    Раскрыта реакция Польши на захват США президента Венесуэлы Мадуро

    Найдены исторические аналогии операции Трампа в Венесуэле

    Названа продолжительность атаки США на Венесуэлу

    Плывущие в Венесуэлу нефтяные танкеры сменили курс после ударов США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok