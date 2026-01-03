Эксперт заявил о неготовности Венесуэлы к отражению атак США

Военный эксперт Кнутов: Венесуэла не была готова к отражению атак армии США

Военный эксперт Юрий Кнутов высказал свое мнение о начале атаки Вооруженных сил США по территории Венесуэлы. Его цитирует издание «Известия».

По его словам, войска Венесуэлы не были готовы к отражению удара, а в момент появления в воздушном пространстве столицы страны девяти американских вертолетов не сработали зенитно-ракетные установки.

«Появление вертолетов в черте города не сопровождалось действиями противовоздушной обороны. Это транспортные вертолеты, которые обычно доставляют десантников», — сказал Кнутов.

Также эксперт отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро незадолго до атаки США проводил переговоры с Китаем, в рамках которых обсуждался в том числе вопрос взаимодействия стран в случае нападения Штатов. «Но атака была совершена. Теперь понятно, что военные действия не прекратятся. США не хотят терять лакомый кусочек», — добавил он.

