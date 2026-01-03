Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 3 января 2026Мир

Европарламент поддержал оппозицию Венесуэлы на фоне атак США

Европарламент не стал комментировать атаки США и поддержал оппозицию Венесуэлы
Ольга Коровина

Фото: Michael Nguyen / NurPhoto via Getty Images

Европарламент (ЕП) воздержался от комментариев по поводу ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ведомстве.

Представители законодательного органа Европейского союза заявили журналистам, что не готовы давать какие-либо оценки на фоне атак США по Каракасу и задержания президента страны.

«Европарламент всегда поддерживал оппозицию страны», — добавили в ЕП.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) Германии заявили, что с большой обеспокоенностью следят за ситуацией в Венесуэле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США атаковали Венесуэлу. Трамп заявил, что Мадуро захвачен и вывезен из страны

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Один из «главных противников» США в Венесуэле заявил о дальнейших действиях

    В результате ударов США серьезно пострадал венесуэльский порт

    Европарламент поддержал оппозицию Венесуэлы на фоне атак США

    Раскрыто число застрявших в Венесуэле россиян

    Европа призвала атаковавшие Венесуэлу США к сдержанности

    Лукашенко жестко высказался об ударах США по Венесуэле

    Бывший посол США в России оценил удары по Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok