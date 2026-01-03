Европарламент поддержал оппозицию Венесуэлы на фоне атак США

Европарламент не стал комментировать атаки США и поддержал оппозицию Венесуэлы

Европарламент (ЕП) воздержался от комментариев по поводу ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ведомстве.

Представители законодательного органа Европейского союза заявили журналистам, что не готовы давать какие-либо оценки на фоне атак США по Каракасу и задержания президента страны.

«Европарламент всегда поддерживал оппозицию страны», — добавили в ЕП.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) Германии заявили, что с большой обеспокоенностью следят за ситуацией в Венесуэле.