12:14, 3 января 2026

Евросоюз не реализовал ни одну из своих целей

Колумнист газеты Sabah Тутар: ЕС не смог реализовать ни одну из своих целей
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Michael Nguyen / NurPhoto via Getty Images

Евросоюз (ЕС) не смог реализовать ни одну из своих целей. Колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар в своей статье подчеркнул, что новая американская доктрина национальной безопасности продемонстрировала всему миру, что «Европа мертва».

Сенатор Андрей Клишас обратился к Европе в связи с атакой США на Венесуэлу. Он подчеркнул, что ожидает санкции стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства.

Сообщалось, что проведение операции США с нанесением ударов по Венесуэле несколько раз откладывалось из-за неблагоприятной погоды. Изначально ее хотели провести в Рождество.

