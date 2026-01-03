Удары США по Венесуэле переносились несколько раз из-за непогоды

CBS: Удары США по Венесуэле переносились несколько раз из-за непогоды

Проведение операции США с нанесением ударов по Венесуэле несколько раз откладывалось из-за неблагоприятной погоды. Изначально она была запланирована на Рождество. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников.

По информации СМИ, командование переносило операцию, ожидая хорошую погоду, которая обеспечила бы наибольшие шансы на ее успешное проведение.

Раннее телеканал сообщал, что армия США планировала бомбить цели в Венесуэле на Рождество, 25 декабря, но передумала. США отдали приоритет авиаударам по целям ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Нигерии.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. Также он призвал организацию американских государств и ООН немедленно встретиться.