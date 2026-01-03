Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:28, 3 января 2026Мир

США передумали бомбить Венесуэлу на Рождество

CBS: Армия США хотела бомбить Венесуэлу на Рождество, но перенесла атаку
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Армия США планировала бомбить цели в Венесуэле на Рождество, 25 декабря, но передумала — приоритет в те дни был отдан авиаударам по целям ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Нигерии, сообщает CBS News со ссылкой на двух американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

По их словам, президент Дональд Трамп дал американским военным добро на нанесение наземных ударов по Венесуэле за несколько дней до начала самой операции.

В дни после Рождества у американских военных открылось больше «потенциальных возможностей» для проведения ударов, но операция была отложена из-за погодных условий. Чиновники заявили, что американским военным нужны были благоприятные для успешного выполнения миссии погодные условия, добавляет телеканал.

3 января Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В субботу в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. Глава страны Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Венесуэлы раскрыл причину атаки США

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    В США высказались о местонахождении Мадуро и его окружения на фоне ударов по Каракасу

    Врач назвала отличия обычного переедания от острого панкреатита

    США передумали бомбить Венесуэлу на Рождество

    Чиновники США подтвердили удары по Венесуэле

    Стало известно о возможном нахождении под обстрелами в Венесуэле китайской делегации

    Раскрыты самые везучие российские регионы в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

    Появились подробности о приказе Трампа об ударе по целям в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok