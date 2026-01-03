Реклама

Генсек ООН сделал заявление о ситуации в Венесуэле

Гутерриш: Операция США против Венесуэлы может иметь тревожные последствия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Операция США против Венесуэлы может иметь тревожные последствия для региона, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его слова приводит его представитель Стефан Дюжаррик, передает Reuters.

«Генеральный секретарь глубоко встревожен недавней эскалацией в Венесуэле, кульминацией чего стали сегодняшние военные действия Соединенных Штатов в этой стране, которые могут иметь тревожные последствия для региона», — заявил Дюжжарик, отметив, что события в Венесуэле создают опасный прецедент.

В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. В результате атаки повреждения получил порт Ла-Гуайра — один из крупнейших в стране. Кроме того, глава республики Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. В США им предъявили обвинения.

