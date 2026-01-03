Реклама

22:53, 3 января 2026

Главе нацразведки США припомнили одно высказывание на фоне операции в Венесуэле

Филиппо напомнил о позиции Габбард, выступавшей против операции США в Венесуэле
Марина Совина
Фото: Kent Nishimura / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо напомнил о высказывании главы нацразведки США Тулси Габбард, выступившей против вмешательства Соединенных Штатов в дела Венесуэлы в 2019 году. Он сослался на ее публикацию в соцсети X.

«Сегодня она возглавляет американскую разведку. (...) Вот в чем заключался дух MAGA», — с иронией написал он.

В своем сообщении от января 2019 года Габбард заявляла, что Штатам следует держаться в стороне от Венесуэлы и позволить венесуэльскому народу самому определять свое будущее.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что удары Вооруженных сил США по Венесуэле стали примером «миротворчества» Вашингтона. Он отметил, что Штаты провели военную операцию в независимой стране, которая ничем не угрожала Вашингтону.

