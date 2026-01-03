Медведев оценил «миротворчество США» в Венесуэле

Медведев: Удары по Венесуэле являются примером миротворчества США

Удары вооруженных сил США по Венесуэле стали примером «миротворчества» Вашингтона. Действия Соединенных Штатов оценил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Отличный пример миротворчества США», — сказал он, отвечая на вопрос о ситуации в Венесуэле.

Медведев подчеркнул, что США провели военную операцию в независимой стране, которая ничем не угрожала Вашингтону.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что лидеры Европы не предпримут никаких действий в отношении США из-за лицемерия.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что посольство и прилегающие к нему территории не пострадали в ходе атаки США на Каракас. Информация о возможных проблемах у граждан России выясняется.