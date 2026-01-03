Медведев оценил «миротворчество США» в Венесуэле

Удары вооруженных сил США по Венесуэле стали примером «миротворчества» Вашингтона. Действия Соединенных Штатов оценил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.
«Отличный пример миротворчества США», — сказал он, отвечая на вопрос о ситуации в Венесуэле.
Медведев подчеркнул, что США провели военную операцию в независимой стране, которая ничем не угрожала Вашингтону.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что лидеры Европы не предпримут никаких действий в отношении США из-за лицемерия.
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что посольство и прилегающие к нему территории не пострадали в ходе атаки США на Каракас. Информация о возможных проблемах у граждан России выясняется.