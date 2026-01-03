Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:19, 3 января 2026Россия

Медведев оценил «миротворчество США» в Венесуэле

Медведев: Удары по Венесуэле являются примером миротворчества США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Удары вооруженных сил США по Венесуэле стали примером «миротворчества» Вашингтона. Действия Соединенных Штатов оценил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Отличный пример миротворчества США», — сказал он, отвечая на вопрос о ситуации в Венесуэле.

Медведев подчеркнул, что США провели военную операцию в независимой стране, которая ничем не угрожала Вашингтону.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что лидеры Европы не предпримут никаких действий в отношении США из-за лицемерия.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что посольство и прилегающие к нему территории не пострадали в ходе атаки США на Каракас. Информация о возможных проблемах у граждан России выясняется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мадуро и его жене предъявили обвинения в США. В их захвате участвовал элитный спецназ

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Чемпион UFC предстанет перед судом

    Раскрыта реакция Украины на атаку США на Венесуэлу

    Медведев пошутил про Нобелевку на фоне ударов США по Венесуэле

    Десятки человек пострадали при опрокидывании автобуса в российском регионе

    «На расслабоне». США за полчаса провели спецоперацию в Венесуэле и вывезли Мадуро. Что об этом пишут российские военкоры и блогеры

    Столичные дома-кинозвезды отремонтировали

    Медведев оценил «миротворчество США» в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok