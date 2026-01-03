Раскрыто отношение американцев к Горбачеву

Политолог Дубравский: Американцы плохо помнят диалог Горбачева и Рейгана

Современные американцы уже плохо помнят диалог бывших президентов СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал американист и политический аналитик Павел Дубравский.

«Этот образ теплится только в воспоминаниях того поколения, на чью молодость пришлись те исторические события», — подчеркнул он.

По словам политолога, в американском обществе Рональд Рейган представлен как самостоятельный символ эпохи, образ США 1980-х годов. В то же время Михаил Горбачев остается фигурой, которая известна лишь самым эрудированным гражданам страны. В результате память о советско-американском сближении в годы Перестройки перестала быть частью политического дискурса.

