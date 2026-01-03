Реклама

Иран пригрозил ударить по американским базам на Ближнем Востоке

Марина Совина
Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Иран готов ударить по базам США на Ближнем Востоке, если Вашингтон предпримет какие-либо агрессивные шаги против исламской республики, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в социальной сети X.

«Все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью», — подчеркнул он.

Ранее Трамп пригрозил властям Ирана поддержать протестующих, если продолжится насилие в их адрес. Он также предупредил о возможных ударах, если власти страны продолжат работу над ракетной и ядерной программами.

