Иран пригрозил ударить по американским базам на Ближнем Востоке

Иран готов ударить по базам США на Ближнем Востоке, если Вашингтон предпримет какие-либо агрессивные шаги против исламской республики, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в социальной сети X.

«Все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью», — подчеркнул он.

Ранее Трамп пригрозил властям Ирана поддержать протестующих, если продолжится насилие в их адрес. Он также предупредил о возможных ударах, если власти страны продолжат работу над ракетной и ядерной программами.