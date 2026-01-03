Израиль поддержал захват Мадуро

Саар: Израиль приветствует захват президента Венесуэлы Мадуро

Израиль высоко оценивает операцию США в Венесуэле и приветствует захват Соединенными Штатами президента республики Николаса Мадуро. Об этом заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар в соцсети X.

«В этот исторический момент Израиль стоит на стороне свободолюбивого венесуэльского народа, пострадавшего от незаконной тирании Мадуро. Израиль приветствует свержение диктатора, возглавлявшего сеть наркоторговли и террора, и надеется на возвращение демократии в страну и на дружественные отношения между государствами», — добавил он.

По словам Саара, народ Венесуэлы заслуживает демократических прав и будущего, свободного от террора и наркотиков.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига поддержал атаку США на Венесуэлу и похищение Мадуро. По словам дипломата, глава республики нарушил право своего народа на безопасность, процветание и человеческое достоинство.