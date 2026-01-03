Реклама

Раскрыта реакция Украины на атаку США на Венесуэлу

Глава МИД Украины Сибига поддержал атаку США на Венесуэлу и похищение Мадуро
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Matias Delacroix / AP

Глава МИД Украины Андрей Сибига поддержал атаку США на Венесуэлу и похищение ее президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным канала, Сибига заявил, что Мадуро нарушил право народа Венесуэлы на безопасность, процветание и человеческое достоинство. Он отметил, что Украина, как и по его мнению, десятки других стран, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов. «Народ Венесуэлы должен иметь возможность жить нормальной жизнью, в безопасности, процветании и с человеческим достоинством. Мы будем и дальше поддерживать их право на такую ​​нормальную жизнь, уважение и свободу», — сказал Сибига.

По его словам, Украина выступает за дальнейшее развитие в соответствии с принципами международного права, где первостепенно уделяется внимание демократии, правам человека и интересам венесуэльцев.

Ранее сообщалось, что Европарламент (ЕП) воздержался от комментариев по поводу ситуации в Венесуэле.

