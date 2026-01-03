Реклама

18:08, 3 января 2026

Китай резко отреагировал на удары США по Венесуэле

МИД КНР: Китай потрясен и осуждает применение силы США против Венесуэлы
Варвара Кошечкина
Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Китай глубоко потрясен и решительно осуждает вопиющее применение силы США против Венесуэлы. С резкой критикой действий Вашингтона в соцсети X выступило Министерство иностранных дел КНР.

«Подобные гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы, а также угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском регионе», — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим китайские дипломаты призвали Вашингтон соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН, а также прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других государств.

Ранее МИД России отреагировал на удары США на Венесуэле. В ведомстве заявили о солидарности с венесуэльским народом и призвали созвать Совбез ООН.

