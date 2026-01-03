Реклама

МИД России призвал созвать Совбез ООН из-за атаки США на Венесуэлу

Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Министерство иностранных дел России сообщило, что поддерживает заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН. Слова приведены в заявлении МИД РФ.

Там также заявили о солидарности с венесуэльским народом, поддержку курса его боливарианского руководства, «направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны».

Кроме того, МИД высказался, что атака вызывает глубокую озабоченность и осуждение.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий также посчитал, что ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совбеза ООН. «Международное сообщество должно не только осудить, но и пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации», — высказался он.

