Россия
07:19, 3 января 2026

Командование ВСУ смирилось с потерей Гуляйполя

РИА Новости: Командование ВСУ смирилось с потерей Гуляйполя
Марина Совина
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) смирилось с утратой Гуляйполя в Запорожской области и перебросило оттуда в Сумскую область бригаду теробороны, рассказали РИА Новости вроссийских силовых структурах.

«Смирившись с утратой Гуляйполя, командование ВСУ перебросило из Запорожской области в Сумскую подразделения 106-й отдельной бригады территориальной обороны для укрепления обороны», — говорится в сообщении.

О взятии ВС России Гуляйполя стало известно 28 декабря. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ. Также там сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР.

