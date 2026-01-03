Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:08, 3 января 2026Ценности

Мадуро повезли в США в спортивном костюме стоимостью 11 тысяч рублей

Мадуро на первом фото после ареста оказался в костюме Nike
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @Realdonaldtrump / Reuters

Из публикации президента США Дональда Трампа, который разместил в соцсетях первое фото главы Венесуэлы Николаса Мадуро после захвата американскими силовиками, стало известно, во что одет венесуэльский политик во время ареста.

Мадуро, которого, по данным СМИ, схватили в спальне собственной резиденции в Каракасе, одет в в серый спортивный костюм Nike. Стоимость костюма на сайте бренда — 140 долларов (около 11 тысяч рублей).

Помимо этого, политику закрыли глаза плотно прилегающими светонепроницаемыми очками.

Как заявил Трамп, сейчас Мадуро находится на американском военном корабле, который доставит его в Нью-Йорк для судебного преследования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил влияние атаки на Венесуэлу на отношения России и США

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Появились подробности гибели актера Хорошева

    В США намекнули на угрозу для еще одной страны

    В США резко высказались о захвате Мадуро

    Трамп раскрыл планы США по венесуэльской нефти

    Трамп сделал признание о решении конфликта на Украине

    Трамп допустил убийство Мадуро

    Трамп рассказал о перестрелке при захвате Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok