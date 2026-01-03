Мадуро повезли в США в спортивном костюме стоимостью 11 тысяч рублей

Мадуро на первом фото после ареста оказался в костюме Nike

Из публикации президента США Дональда Трампа, который разместил в соцсетях первое фото главы Венесуэлы Николаса Мадуро после захвата американскими силовиками, стало известно, во что одет венесуэльский политик во время ареста.

Мадуро, которого, по данным СМИ, схватили в спальне собственной резиденции в Каракасе, одет в в серый спортивный костюм Nike. Стоимость костюма на сайте бренда — 140 долларов (около 11 тысяч рублей).

Помимо этого, политику закрыли глаза плотно прилегающими светонепроницаемыми очками.

Как заявил Трамп, сейчас Мадуро находится на американском военном корабле, который доставит его в Нью-Йорк для судебного преследования.