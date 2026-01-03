Медведев указал на один факт на фоне операции США в Венесуэле

Медведев: Операция в Каракасе доказала, что любой стране надо укреплять ВС

Операция Соединенных Штатов в Венесуэле доказала, что любой стране нужно максимально укреплять свои Вооруженные силы (ВС). Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

«Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои Вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного», — высказался он.

Ранее Медведев заявил, что удары Вооруженных сил США по Венесуэле стали примером «миротворчества» Вашингтона. Он отметил, что Штаты провели военную операцию в независимой стране, которая ничем не угрожала Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп объявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны, в субботу, 3 января. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.