Мэр Чикаго раскритиковал Трампа за атаку на Венесуэлу

Мэр Чикаго: Настоящими причинами атаки США на Венесуэлу стали нефть и власть

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон раскритиковал президента США Дональда Трампа за атаку на Венесуэлу. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Военные действия администрации Трампа в Венесуэле нарушают международное право и повышают вероятность полномасштабной войны. Незаконные действия не имеют ничего общего с защитой венесуэльского народа; они касаются исключительно нефти и власти», — сказал он.

По его словам, операция стала возможной во многом благодаря «дегуманизации мигрантов» со стороны «крайне правых».

Ранее атаку на Венесуэлу раскритиковал мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. «Одностороннее нападение на суверенную нацию является актом войны и нарушением международного права», — сказал он.