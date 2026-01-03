Минобороны Венесуэлы сообщило об атаке США на мирных граждан

Глава минобороны Венесуэлы Лопес: Объектом агрессии США стал народ

Атаки США на Венесуэлу затронули мирных граждан, заявил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес. Его видеообращение опубликовано в Telegram.

«Ранним утром сегодняшнего дня, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства США», — сказал Лопес, уточнив, что сейчас ведется сбор информации о раненых и погибших.

Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы в ночь на 3 января. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из республики.

Власти Венесуэлы назвали происходящее серьезной и масштабной агрессией, в стране введено чрезвычайное положение.