Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 3 января 2026Мир

Минобороны Венесуэлы сообщило об атаке США на мирных граждан

Глава минобороны Венесуэлы Лопес: Объектом агрессии США стал народ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pedro Rances Mattey / Anadolu via Getty Images

Атаки США на Венесуэлу затронули мирных граждан, заявил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес. Его видеообращение опубликовано в Telegram.

«Ранним утром сегодняшнего дня, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства США», — сказал Лопес, уточнив, что сейчас ведется сбор информации о раненых и погибших.

Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы в ночь на 3 января. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из республики.

Власти Венесуэлы назвали происходящее серьезной и масштабной агрессией, в стране введено чрезвычайное положение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США атаковали Венесуэлу. Трамп заявил, что Мадуро захвачен и вывезен из страны

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россиянин рассказал о признаках скорого удара США по Венесуэле

    В Колумбии отдали приказ о размещении военных на границе в Венесуэлой

    Эксперт заявил о неготовности Венесуэлы к отражению атак США

    Президент Аргентины обрадовался захвату Мадуро

    Рубио раскрыл местонахождение Мадуро

    МИД Германии прокомментировал атаку США на Венесуэлу

    МИД России призвал созвать Совбез ООН из-за атаки США на Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok