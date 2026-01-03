Депутат Рады Железняк: Зеленский может поменять десяток глав ОВА

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк допустил масштабные кадровые перестановки на уровне регионов. По его словам, 3 января президент Украины Владимир Зеленский может поменять десяток глав областных военных администраций.

Нардеп предположил, что будет уволен глава Одесской ОВА Олег Кипер, который считался человеком экс-руководителя офиса президента Андрея Ермака.

Издание «Страна.ua» рассказало, что к новому главе офиса и бывшему начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) близок отстраненный от должности мэр Одессы Геннадий Труханов, который был лишен гражданства.

Кроме того, есои подтвердится информация об увольнения главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), то под вопросом окажется пребывание в должности его человека Сергея Лысака, который сменил Труханова в октябре прошлого года, отметили журналисты.

Ранее Зеленский прокомментировал кадровую перестановку внутри страны. По словам украинского лидера, в прошлом году были достигнуты хорошие результаты в работе государственных учреждений, которые необходимо расширить, а также выявлены проблемы, которые не должны сохраниться в новом году.

