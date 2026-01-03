Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:14, 3 января 2026Бывший СССР

На Украине допустили масштабные кадровые перестановки на уровне регионов

Депутат Рады Железняк: Зеленский может поменять десяток глав ОВА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк допустил масштабные кадровые перестановки на уровне регионов. По его словам, 3 января президент Украины Владимир Зеленский может поменять десяток глав областных военных администраций.

Нардеп предположил, что будет уволен глава Одесской ОВА Олег Кипер, который считался человеком экс-руководителя офиса президента Андрея Ермака.

Издание «Страна.ua» рассказало, что к новому главе офиса и бывшему начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) близок отстраненный от должности мэр Одессы Геннадий Труханов, который был лишен гражданства.

Кроме того, есои подтвердится информация об увольнения главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), то под вопросом окажется пребывание в должности его человека Сергея Лысака, который сменил Труханова в октябре прошлого года, отметили журналисты.

Ранее Зеленский прокомментировал кадровую перестановку внутри страны. По словам украинского лидера, в прошлом году были достигнуты хорошие результаты в работе государственных учреждений, которые необходимо расширить, а также выявлены проблемы, которые не должны сохраниться в новом году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке ВСУ добить раненых при ударах по гостинице в Хорлах

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    В Китае оценили реакцию России на дипломатический сандал с Польшей

    На Украине назвали возможный срок окончания блэкаута

    Российский боец сбил дроны ВСУ и вытащил раненого товарища

    Сроки восстановления российского вратаря ПСЖ увеличились

    На Земле началась магнитная буря

    Каллас обвинили в желании развязать войну Евросоюза против России и Китая

    На Украине допустили масштабные кадровые перестановки на уровне регионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok