Депутат Рады Рахманин: Подразделения терообороны стали головной болью ВСУ

Подразделения территориальной обороны Украины стали головной болью ВСУ, поскольку укомплектованы немотивированным личным составом и управляются безграмотными командирами. Таковыми их назвал член оборонного комитета Верховной Рады Украины Сергей Рахманин в беседе с «Радио НВ».

«Сейчас бригады ТРО превратились в проблему, а не в дополнительное средство сдерживания неприятеля», — подчеркнул депутат.

По его словам, помимо отсутствия компетентного командования и мотивации, в терробороне крайне низкие поставки вооружений в подразделения.

Рахманин пояснил, что на помощь бригадам ТРО, которые продавливают на фронте, приходится бросать «пожарную команду» для стабилизации ситуации, а потом отводить ее для восполнения потерь и восстановления боеспособности.

Ранее украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на Генштаб сообщила, что до конца года на Украине намерены расформировать все интернациональные легионы. В командовании ВСУ реформу назвали «эволюционным процессом».

