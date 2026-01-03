Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:07, 3 января 2026Бывший СССР

На Украине предупредили премьера Чехии о замысле Зеленского

Экс-советник Соскин: Зеленский может попросить Брюссель надавить на Бабиша
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Бабиш

Андрей Бабиш. Фото: Reuters

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может попросить Брюссель повлиять на позицию премьера Чехии Андрея Бабиша о помощи Киеву. Слова Соскина приводит РИА Новости.

Соскин назвал происходящее страшным делом. По его словам, украинскому лидеру нужны средства, а Бабиш отказал, «так что остается только бежать в Брюссель, чтобы приструнить Прагу».

Экс-советник предупредил, что угрозы Зеленского не сработают, поскольку Бабиш занимает твердую позицию. Чешский премьер отстаивает позицию своей страны, а не Киева.

Ранее Бабиш заявлял, что страна больше не может давать Украине деньги из государственного бюджета. Он подчеркнул, что Праге «не хватает даже на школьных поваров или сиделок для больных людей».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя покупать оружие за деньги пенсионеров». В Чехии разразился скандал из-за слов спикера парламента об Украине

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Одна страна Евросоюза вернулась в список основных поставщиков игристого в Россию

    Трамп отменил одну сделку из-за угрозы США

    Командование ВСУ смирилось с потерей Гуляйполя

    На Украине предупредили премьера Чехии о замысле Зеленского

    Названо количество обещаний Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

    В США заявили о готовности России ответить на провокации Запада

    Названо число атак ВСУ на объекты энергетики в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok