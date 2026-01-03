На Украине предупредили премьера Чехии о замысле Зеленского

Экс-советник Соскин: Зеленский может попросить Брюссель надавить на Бабиша

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может попросить Брюссель повлиять на позицию премьера Чехии Андрея Бабиша о помощи Киеву. Слова Соскина приводит РИА Новости.

Соскин назвал происходящее страшным делом. По его словам, украинскому лидеру нужны средства, а Бабиш отказал, «так что остается только бежать в Брюссель, чтобы приструнить Прагу».

Экс-советник предупредил, что угрозы Зеленского не сработают, поскольку Бабиш занимает твердую позицию. Чешский премьер отстаивает позицию своей страны, а не Киева.

Ранее Бабиш заявлял, что страна больше не может давать Украине деньги из государственного бюджета. Он подчеркнул, что Праге «не хватает даже на школьных поваров или сиделок для больных людей».