Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:28, 3 января 2026Бывший СССР

Названо число атак ВСУ на объекты энергетики в ЛНР

Луганскэнерго: ВСУ с мая 2025 года более 179 раз атаковали энергообъекты ЛНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с мая 2025 года более 179 раз атаковали объекты энергетики в Луганской народной республике (ЛНР), такое число назвали в компании «Луганскэнерго», передает ТАСС.

Там отметили, что удары по энергетике начались с 2014 года. В 2025 году повреждено более 350 единиц оборудования и линий электропередач.

Больше всего ущерба нанесено в Лисичанском, Рубежанском, Сватовском, Кировском и Первомайском муниципальных округах. Полная оценка будет дана после завершения боевых действий и оценки степени повреждения. Энергетики занимаются восстановлением объектов, когда есть возможность относительно безопасного проведения работ.

Ранее председатель правительства Донецкой народной республики Андрей Чертков заявил о значительном снижении интенсивности обстрелов городов ДНР со стороны ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Призывал украинцев собирать FPV-дроны прямо у себя дома. Что известно о новом министре обороны Украины?

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Названо количество обещаний Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

    В США заявили о готовности России ответить на провокации Запада

    Названо число атак ВСУ на объекты энергетики в ЛНР

    На запорожском направлении пять украинских офицеров сдались в плен в сентябре

    В зоне СВО погиб наемник из Исландии

    ВСУ ночью попытались атаковать еще один южный регион России

    В подмосковном Сергиевом Посаде загорелся рынок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok