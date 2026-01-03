Луганскэнерго: ВСУ с мая 2025 года более 179 раз атаковали энергообъекты ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с мая 2025 года более 179 раз атаковали объекты энергетики в Луганской народной республике (ЛНР), такое число назвали в компании «Луганскэнерго», передает ТАСС.

Там отметили, что удары по энергетике начались с 2014 года. В 2025 году повреждено более 350 единиц оборудования и линий электропередач.

Больше всего ущерба нанесено в Лисичанском, Рубежанском, Сватовском, Кировском и Первомайском муниципальных округах. Полная оценка будет дана после завершения боевых действий и оценки степени повреждения. Энергетики занимаются восстановлением объектов, когда есть возможность относительно безопасного проведения работ.

Ранее председатель правительства Донецкой народной республики Андрей Чертков заявил о значительном снижении интенсивности обстрелов городов ДНР со стороны ВСУ.

