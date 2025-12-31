В ДНР заявили о значительном снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Чертков заявил о значительном снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Председатель правительства Донецкой народной республики Андрей Чертков заявил о значительном снижении интенсивности обстрелов городов ДНР со стороны ВСУ, передает РИА Новости.

Он отметил, что уходящий год был непростым для жителей региона, однако на фронте наблюдаются успехи и продвижение по всем направлениям.

«И это напрямую сказывается на интенсивности обстрелов наших городов — она значительно снизилась», — сказал Чертков.

Он уточнил, что при этом возросла активность дронов ВСУ, которые стали более серьезной угрозой. Беспилотники нацелены на важные инфраструктурные объекты ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская группировка войск «Центр» развивает наступление в сторону границ Донецкой народной республики.

