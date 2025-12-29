Реклама

17:15, 29 декабря 2025Россия

Путин рассказал о ходе наступления в сторону границ ДНР

Сергей Истомин
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская группировка войск «Центр» развивает наступление в сторону границ Донецкой народной республики (ДНР). Об сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции (СВО), пишет ТАСС.

По его словам, после взятия под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград) бойцы группировки завершают ликвидацию окруженной там группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), параллельно продолжая наступление в направлении государственных границ региона.

Кроме того, Путин рассказал, что группировка «Восток», форсировав реку Гайчур, прорвала оборону украинских войск и развивает наступление в направлении города Запорожье.

Ранее глава государства заявил, что взятие под контроль города Северска в Донецкой народной республике приближает изгнание ВСУ с территории Донбасса и восстановление там мирной жизни. Он также выразил мнение, что успех в боевых действиях на этом направлении приближает новое наступление.

