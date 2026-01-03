Один из «главных противников» США в Венесуэле заявил о дальнейших действиях

Вице-президент Кабельо: США лишь частично добились успеха в Венесуэле

США лишь частично добились успеха в Венесуэле, руководство латиноамериканской страны призывает всех сохранять спокойствие, так как знает, что нужно делать дальше. Об этом заявил венесуэльский министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, передает телеканал CNN.

«То, чего они пытались добиться с помощью запущенных бомб и ракет, им удалось лишь частично. И я говорю "частично", потому что они рассчитывали, что люди, возможно, начнут бесчинствовать и проявлять трусость. Нет», — приводит телеканал обращение вице-президента к силам безопасности.

По мнению администрации президента США Дональда Трампа, Кабельо является одним из наиболее влиятельных лиц в Венесуэле после президента страны Николаса Мадуро. Ряд чиновников его и вовсе причисляют к основным противникам Вашингтона.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что правительство страны не знает, где находятся глава республики Николас Мадуро и его жена. Она добавила, что ждет подтверждения того, что Мадуро и его супруга живы.