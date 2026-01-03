Панарин сделал дубль в «Зимней классике» НХЛ и стал второй звездой дня

Артемий Панарин сделал дубль в «Зимней классике» НХЛ против «Флорида Пантерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал дубль в «Зимней классике» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флорида Пантерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на бейсбольном стадионе «Лоан Депот Парк» в Майами и завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 5:1. Помимо двух заброшенных шайб, Панарин отметился результативной передачей.

Россиянин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Первым стал его одноклубник Мика Зибанежад, на счету которого хет-трик и две результативные передачи. Третьей звездой дня признан защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз, который отдал четыре ассиста в матче с «Анахайм Дакс» (5:2).

«Зимняя классика» — ежегодное событие в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Один из матчей турнира проводится на открытом стадионе. Обычно такие встречи привлекают повышенное внимание фанатов, к их проведению для фанатов выпускают специальную коллекцию одежды и сувениров.