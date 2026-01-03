Плывущие в Венесуэлу нефтяные танкеры сменили курс после ударов США

Нефтяные танкеры, которые направлялись в Венесуэлу, сменили курс после атаки США

Танкеры, которые направлялись в Венесуэлу, сменили свой курс после атаки США на Каракас. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По информации источника, один танкер, который направлялся в страну для погрузки сырой нефти, теперь направляется в Нигерию. Еще четыре танкера сейчас прекратили движение и стоят на месте, если судить по данным отслеживания судов. Они принадлежат компаниям, которые сейчас находятся под санкциями Штатов.

Танкер, который повернул в сторону Нигерии, принадлежит китайской компании. Известно, что судно в течение последних пяти лет перевозит венесуэльскую нефть в Китай. Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о блокаде портов, танкер шел по курсу на Венесуэлу с середины декабря.

