Расмуссен: Киев ложью об ударах ВС РФ по Харькову пытается отвлечь внимание

Власти Украины лгут о том, что Вооруженные силы России якобы ударили по Харькову, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от того, что сделали они сами. В частности, от атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина и теракта в Хорлах Херсонской области. С таким мнением в беседе с «Известиями» выступил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

По мнению эксперта, на видеозаписи, которая якобы служит доказательствами удара ВС России по Харькову, видно, что источник взрыва находился внутри здания. Он считает, что это могла быть взрывчатка или возгорание, но не попадание ракеты. «И это действительно очень прискорбно, что Запад, судя по всему, продолжает их поддерживать. Этот конфликт должен был закончиться уже сейчас, и не должно быть больше смертей», — отметил Расмуссен, добавив, что Киев не готов к переговорам с учетом того, что происходит на фронте.

Кроме того, фейковыми заявлениями Украина надеется отвести внимание от коррупционных скандалов в стране.

Ранее Министерство обороны России опровергло слухи о якобы нанесенном Вооруженными силами России ударе по городу Харьков на северо-востоке Украины.