12:00, 3 января 2026

Появились подробности о подготовке США к вторжению в Венесуэлу

CNN: США направляли тысячи военных в страны Карибского бассейна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

США в последние месяцы направили тысячи военных и более десятка кораблей в Карибский бассейн. О резком увеличении военного присутствия пишет CNN.

По информации телеканала, некоторые из этих военных активов использовались для ударов по предполагаемым каналам поставки наркотиков в США.

Уточняется, что тысячи военных находятся в Пуэрто-Рико, поскольку США восстановили закрытую 20 лет назад военно-морскую базу Рузвельт-Роудс. Также, по данным CNN, в Пуэрто-Рико развернуты 10 истребителей F-35 и не менее трех беспилотников MQ-9.

О подготовке США к возможному вторжению в Венесуэлу сообщалось еще в декабре. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что не исключает такого развития событий. При этом он отметил, что «не собирается обсуждать», могут ли удары американских военных по венесуэльским судам привести к войне.

