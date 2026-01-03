Раскрыта эффективность новой российской вакцины от меланомы

Гинцбург: Эффективность новой российской вакцины от меланомы превысила 90%

Эффективность российской вакцины для терапии меланомы — более 90 процентов, заявил РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100 процентов, по метастазам — порядка 90 процентов», — заявил он.

Эксперт добавил, что первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые пациенты смогут получить вакцину для терапии меланомы в начале следующего года. «Минздрав дал разрешение, сейчас готовятся пациенты», — подчеркнул чиновник.