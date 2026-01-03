Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:40, 3 января 2026Россия

Раскрыта эффективность новой российской вакцины от меланомы

Гинцбург: Эффективность новой российской вакцины от меланомы превысила 90%
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Эффективность российской вакцины для терапии меланомы — более 90 процентов, заявил РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100 процентов, по метастазам — порядка 90 процентов», — заявил он.

Эксперт добавил, что первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые пациенты смогут получить вакцину для терапии меланомы в начале следующего года. «Минздрав дал разрешение, сейчас готовятся пациенты», — подчеркнул чиновник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине допустили масштабные кадровые перестановки на уровне регионов

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    В России предложили перенять позитивный опыт СССР в борьбе с алкоголем

    Выбор нового министра обороны Украины объяснили

    В Николаеве прогремел взрыв

    Во всех регионах Северного Кавказа объявили опасность атаки БПЛА

    Раскрыта эффективность новой российской вакцины от меланомы

    В России назвали правые силы Европы единственной реальной надеждой

    «Герани» научились отгонять дроны-перехватчики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok