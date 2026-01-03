Раскрыто число взятых в российский плен офицеров ГУР Украины

В Запорожской области 5 офицеров ГУР Украины попали в плен

Около пяти офицеров Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины были взяты в плен в сентябре на Запорожском направлении. Об этом пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, сдача офицеров в плен в этом районе является редким случаем, так как они обычно не выходят на линию боевого соприкосновения вместе с подразделениями. На этом фоне пленение офицеров ГУР стало результатом успешной операции российских десантников.

«Это, пожалуй, самая серьезная отличительная черта украинского офицера в сравнении с российским. Тем не менее за 2025 год все-таки зафиксировано порядка пяти случаев сдачи в плен офицеров на запорожском направлении», — отметил он.

