11:43, 3 января 2026Бывший СССР

Раскрыто число взятых в российский плен офицеров ГУР Украины

В Запорожской области 5 офицеров ГУР Украины попали в плен
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Около пяти офицеров Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины были взяты в плен в сентябре на Запорожском направлении. Об этом пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, сдача офицеров в плен в этом районе является редким случаем, так как они обычно не выходят на линию боевого соприкосновения вместе с подразделениями. На этом фоне пленение офицеров ГУР стало результатом успешной операции российских десантников.

«Это, пожалуй, самая серьезная отличительная черта украинского офицера в сравнении с российским. Тем не менее за 2025 год все-таки зафиксировано порядка пяти случаев сдачи в плен офицеров на запорожском направлении», — отметил он.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Вовченко, находящийся в плену, заявил, что бежал из армии из-за царившего на фронте хаоса и случаев поражения от собственного огня.

