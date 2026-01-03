Раскрыто место нахождение возможного преемника Мадуро

NYT: Вице-президент Венесуэлы Родригес находится в Каракасе

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес рассматривается правящей партией Венесуэлы в качестве преемника лидера страны Николоса Мадуро. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в соответствии с Конституцией республики она претендует на пост главы государства. Кандидатуру Родригес также рассматривает правящая партия. По данным издания, в настоящее время вице-президент находится в Каракасе.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Родригес должна делать то, что хочет Вашингтон, чтобы избежать ввода американских войск в Венесуэлу.

В ночь на субботу, 3 января, Вооруженные силы США нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Венесуэлы. Под атаки попали военные базы, нефтеперерабатывающий завод, здание парламента и даже мавзолей бывшего президента Уго Чавеса. Трамп также заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, в настоящее время их доставляют в Нью-Йорк.