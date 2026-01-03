Раскрыты самые везучие российские регионы в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

Рейтинг самых везучих регионов в «Русском лото» возглавила Свердловская область

Раскрыты самые везучие российские регионы в новогоднем розыгрыше «Русское лото». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

По данным агентства, рейтинг самых везучих регионов возглавила Свердловская область. Ее общий выигрыш составил 449 миллионов рублей.

По словам организаторов, в Свердловской, Тюменской и Новосибирской областях появились победители, разделившие главный приз в один миллиард рублей. В Новосибирской области общий выигрыш составил 404,5 миллиона рублей, в Тюменской — 390,9 миллиона рублей. В пятерку самых везучих также вошли Московская область и Москва. Так, в Подмосковье общий выигрыш составил 361,8 миллиона рублей, а в столице — 260,1 миллиона рублей.

Кроме того, такие регионы как Краснодарский край с выигрышем в 168,4 миллиона рублей, Липецкая область с 120,2 миллиона рублей, Санкт-Петербург с 100,3 миллиона рублей, Башкирия с 90 миллионами рублей и Ленинградская область с 85,2 миллиона рублей вошли в десятку самых везучих регионов.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Арканзас выиграл джекпот во время рождественского розыгрыша лотереи Powerball и не стал получать деньги.