Россия
09:39, 3 января 2026Россия

Раскрыты самые значимые за год изменения в зоне СВО

Военный аналитик Кнутов назвал смену тактики самым значимым изменением за год
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Прошедший год стал переломным на поле боя в зоне спецоперации (СВО) благодаря новым тактическим решениям и технологиям Российской армии. Такое мнение в беседе с «МК» высказал военный аналитик, историк ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, ключевым изменением стал отказ от штурма городов «в лоб» в пользу тактики охватов и огневого окружения, что позволило освободить ряд населенных пунктов с минимальными потерями. Также значительно возросла роль усовершенствованных беспилотников, таких как FPV-дроны и реактивные «Герани», оснащенные ракетами «воздух-воздух».

Кнутов отметил возросшую эффективность ударов высокоточным оружием, включая «Кинжалы» и «Искандеры», что создает серьезные проблемы для систем ПВО противника, в том числе для дорогостоящих комплексов Patriot.

Ранее Кнутов предсказал, что к концу весны Украина может вернуться в XIX век с точки зрения энергетики.

