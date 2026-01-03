Реклама

Экономика
03:16, 3 января 2026Экономика

Россиянам пообещали почти четыре месяца отдыха в 2026 году

Эксперт Подольская: В 2026 году россиян ждут почти четыре месяца отдыха
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В 2026 году россияне будут работать в два раза больше, чем отдыхать. Однако суммарно отдохнуть удастся почти четыре месяца — жителей страны ждет 118 выходных и праздничных дней. Об этом в беседе с ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«В 2026 году будет 118 выходных и праздничных дней, а количество рабочих дней составит 247», — сказала эксперт, пояснив, что таким образом рабочих дней в 2,1 раза больше, чем дней отдыха.

Согласно Трудовому кодексу России, в течение года запланировано 14 праздничных дней. В том случае, если они выпадают на выходные, то затем переносятся на какие-то из будних дней. Благодаря этому общий баланс труда и отдыха в годовом измерении не меняется.

Кроме того, в 2026 году не будет ни одной шестидневной рабочей недели. В 2027 году ожидается лишь одна такая неделя в ноябре.

