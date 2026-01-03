Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:14, 3 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали о способах сделать праздничный рацион полезным

В Роскачестве призвали сделать праздничный рацион более полезным
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Spaskov / Shutterstock / Fotodom

Во время новогодних праздников организм испытывает дополнительную нагрузку, которую можно снизить с помощью корректировки рациона, рассказала руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказала, что праздничный стол часто перегружает организм, приводя к чувству тяжести и усталости уже в первые дни нового года. Однако этого можно избежать, если заранее продумать рацион, сделав его по-настоящему поддерживающим без существенного изменения привычного меню, отметила она.

Функциональное питание — это дополнение стола полезными акцентами, которые помогают организму легче справиться с праздничной нагрузкой.

Марьям ДавлекамоваРоскачество

«Обычный хлеб для бутербродов и брускетт можно заменить на функциональный, с повышенным содержанием пищевых волокон. Это снизит вероятность переедания, а также поможет работе кишечника. В традиционных салатах заправку майонезом можно заменить на заправку йогуртом с добавлением качественного оливкового масла и дижонской горчицы. Это снизит содержание калорий и жиров в блюде, добавив при этом же белок и пребиотики, также полезные для пищеварения», — поделилась эксперт.

Давлекамова посоветовала употреблять функциональные лимонады, травяные чаи с мятой и имбирем, ягодные морсы без добавленного сахара или теплую воду с лимоном, которые не только утоляют жажду, но и мягко стимулируют обмен веществ.

«И, конечно, какой новогодний стол без сладостей. Здесь тоже можно снизить сахарную нагрузку на организм, заменив привычные угощения на функциональные аналоги, среди которых есть и конфеты, и печенье, и батончики и даже мороженое и шоколад», — заключила специалист.

Ранее сообщалось, что Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок. Уточняется, что при этом во всей проверенной продукции нет патогенных микроорганизмов — в том числе сальмонеллы и стафилококка, а также не обнаружены паразиты и их личинки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Миграция, удручающая бюрократия и всеобщий распад». В России назвали единственную реальную надежду Европы

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    В Госдуме рассказали о мерах по защите от «схемы Долиной»

    К Сумам перебросили укомплектованные на 40 процентов подразделения ВСУ

    Россиянам рассказали о способах сделать праздничный рацион полезным

    В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над территорией России

    ВСУ начали массово набирать в свои ряды заключенных

    Одна страна Евросоюза вернулась в список основных поставщиков игристого в Россию

    Трамп отменил одну сделку из-за угрозы США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok