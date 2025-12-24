Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:53, 24 декабря 2025Россия

Кишечную палочку выявили в икре пяти торговых марок

Роскачество выявило кишечную палочку в икре пяти торговых марок
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что при этом во всей проверенной продукции нет патогенных микроорганизмов — в том числе сальмонеллы и стафилококка, а также не обнаружены паразиты и их личинки.

Бактерии группы кишечной палочки нашли в икре пяти торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Деликатеска», «Красное золото», «Русское Море», «Красная икра». Кроме того, в икре «МорМер», «Горчаков» было выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность).

Ранее в российском сыре «Камамбер» нашли кишечную палочку и золотистый стафилококк. Специалисты установили нарушения технического регламента и вынесли компании предостережение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова снова взорвался автомобиль. Двое сотрудников ДПС скончались. Что известно на данный момент?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Раскрыты детали переписки обвиненной в педофилии российской учительницы

    Опасность для россиян из-за клещей на праздничных елках оценили

    Наращивание военной мощи Китая сделало США уязвимыми

    Частный детектив назвал признаки супружеской измены

    Экс-аналитик ЦРУ сообщил Зеленскому плохие новости

    Алаудинов заявил о невозможности ВСУ использовать технику в Сумах

    Третий БПЛА сбили на подлете к Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok