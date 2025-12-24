Кишечную палочку выявили в икре пяти торговых марок

Роскачество выявило кишечную палочку в икре пяти торговых марок

Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что при этом во всей проверенной продукции нет патогенных микроорганизмов — в том числе сальмонеллы и стафилококка, а также не обнаружены паразиты и их личинки.

Бактерии группы кишечной палочки нашли в икре пяти торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Деликатеска», «Красное золото», «Русское Море», «Красная икра». Кроме того, в икре «МорМер», «Горчаков» было выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность).

