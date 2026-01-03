Россиянам рассказали про сроки годности новогодних блюд

Роскачество призвало соблюдать сроки годности новогодних блюд

Во время новогодних застолий важно помнить о строгом соблюдении правил хранения продуктов, напомнила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Главное правило: нельзя оставлять приготовленную еду при комнатной температуре дольше, чем на два-три часа. Даже зимой в отапливаемой квартире это достаточное время для начала активного роста микроорганизмов. Особенно быстро этот процесс происходит в соусах, заправках и блюдах с большим количеством белка», — объяснила эксперт.

Специалист подчеркнула, что заправленные салаты с майонезом или сметаной, а также блюда с морепродуктами и яйцами относятся к группе максимального риска. Она отметила, что их нельзя хранить вне холодильника, а срок годности даже в охлажденном виде не превышает суток.

«На втором месте по опасности — готовые горячие блюда: запеченное мясо, птица, гарниры и пироги. Их необходимо охладить до комнатной температуры, переложить в чистые герметичные контейнеры и употребить в течение двух-трех дней, тщательно разогревая перед подачей. Наиболее устойчивы к хранению сырокопченые колбасы, твердые сыры, маринованные и соленые овощи, но употребить их лучше в течение нескольких дней после вскрытия заводской упаковки», — указала Спеценко.

Существует простое правило: никогда не возвращайте остатки в ту же посуду, где они подавались. Елена Спеценко директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

«Обязательно используйте чистый контейнер с крышкой. Это предотвратит распространение бактерий и посторонних запахов. Самый надежный способ — подписывать дату, когда было приготовлено блюдо. Органолептические свойства — вкус и запах — не всегда позволяют достоверно оценить свежесть продукта, поэтому лучше полагаться на точное время, а не на субъективные ощущения», — добавила Елена Спеценко.

