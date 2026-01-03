Реклама

Россия
00:33, 3 января 2026Россия

Российский боец сбил дроны ВСУ и вытащил раненого товарища

Российский боец сбил дроны ВСУ и донес раненого товарища до пункта эвакуации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Рядовой российских Вооруженных сил России Дмитрий Абрамов во время одной из операций специальной военной кампании сбил несколько беспилотников, атаковавших российскую бронетехнику, а затем самостоятельно донес раненого товарища до пункта эвакуации. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Дмитрий быстро сориентировался и открыл по ним огонь, в результате чего беспилотники взорвались в воздухе и не долетели до позиции танка, который он прикрывал», — говорится в сообщении.

На закрытой огневой позиции один из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) обошел расчет с противоположной стороны и нанес удар по личному составу, в результате чего один российский военный получил ранения.

Абрамов немедленно оказал ему первую помощь, затем отошел на безопасное расстояние и продолжил отражать атаку дронов. Точно стреляя из штатного оружия, он уничтожил еще три беспилотника противника, отметили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что Украина бросила на сложный участок СВО редкую технику из тайной поставки — турецкую бронемашину Cobra. Подобная техника не считается полноценной боевой машиной и используется лишь как слабо защищенный транспорт.

