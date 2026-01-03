Российский военкор счел назначение Буданова главой офиса Зеленского не способствующим миру

Поддубный: От Буданова трудно ждать шагов к миру после назначения главой ОПУ

Российский военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале оценил назначение начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) главой офиса президента Украины (ОПУ) Владимира Зеленского.

Журналист считает, что появление такого человека на этой должности не способствует миру. Он также обратил внимание на то, что в США активно обсуждают назначение Буданова. Так, The New York Times отмечает его особый статус в отношениях с американскими силовыми структурами и разведкой.

Поддубный также указал на мнение американского издания о том, что новый глава офиса Зеленского за счет прочных связей с США может сыграть важную роль в мирных переговорах Украины с администрацией президента Дональда Трампа.

«Безусловно "трудовая биография" Буданова хорошо известна администрации США. Главой офиса Зеленского стал откровенный боевик, от которого трудно ждать каких-либо шагов, направленных на мирное урегулирование нынешнего украинского кризиса», — полагает военкор.

Ранее Зеленский прокомментировал кадровую перестановку внутри страны. По словам украинского лидера, в прошлом году были достигнуты хорошие результаты в работе государственных учреждений, которые необходимо расширить, а также выявлены проблемы, которые не должны сохраниться в новом году.

