Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:57, 3 января 2026Россия

Российский военкор счел назначение Буданова главой офиса Зеленского не способствующим миру

Поддубный: От Буданова трудно ждать шагов к миру после назначения главой ОПУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Globallookpress.com

Российский военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале оценил назначение начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) главой офиса президента Украины (ОПУ) Владимира Зеленского.

Журналист считает, что появление такого человека на этой должности не способствует миру. Он также обратил внимание на то, что в США активно обсуждают назначение Буданова. Так, The New York Times отмечает его особый статус в отношениях с американскими силовыми структурами и разведкой.

Поддубный также указал на мнение американского издания о том, что новый глава офиса Зеленского за счет прочных связей с США может сыграть важную роль в мирных переговорах Украины с администрацией президента Дональда Трампа.

«Безусловно "трудовая биография" Буданова хорошо известна администрации США. Главой офиса Зеленского стал откровенный боевик, от которого трудно ждать каких-либо шагов, направленных на мирное урегулирование нынешнего украинского кризиса», — полагает военкор.

Ранее Зеленский прокомментировал кадровую перестановку внутри страны. По словам украинского лидера, в прошлом году были достигнуты хорошие результаты в работе государственных учреждений, которые необходимо расширить, а также выявлены проблемы, которые не должны сохраниться в новом году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Призывал украинцев собирать FPV-дроны прямо у себя дома. Что известно о новом министре обороны Украины?

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Раскрыта возможная реакция Трампа на назначение Буданова

    Россиян предупредили о новой схеме мошенников со звонком в банк

    Россиянам напомнили о двух затмениях в 2026 году

    Иностранные наемники ВСУ жили в церковно-приходской школе в ДНР

    У Пентагона заметили повышенный уровень заказов пиццы

    Россиянам пообещали почти четыре месяца отдыха в 2026 году

    Названы профессии с зарплатой до 300 тысяч рублей в месяц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok