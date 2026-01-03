Реклама

СМИ нашли схожую с венесуэльской операцию США 36-летней давности

США в Венесуэле провели операцию по примеру задержания президента Панамы Норьеги
Ольга Коровина

Фото: U.S. military

Соединенные Штаты Америки в Венесуэле провели операцию, которая повторяет события 36-летней давности. На это обратил внимание Telegram-канал «Политика страны».

В 1990-м году спецслужбы Штатов захватили действующего президента Панамы Мануэля Норьегу. Для этого американские силовики проникли на территорию страны и провели задержание по обвинению в пособничестве наркоторговли. Все произошло также третьего января.

Операция тогда получила кодовое название «Правое Дело». За ней последовало вторжение войск США в Панаму.

Ранее стало известно, что, согласно Конституции Венесуэлы, руководство страной после захвата президента республики Николаса Мадуро может осуществлять вице-президент Делси Родригес.

