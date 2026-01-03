Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 3 января 2026Мир

Сомали организует заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Полянский: Заседание Совбеза ООН по Венесуэле пройдет 5 января
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mariana Nedelcu / Reuters

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле пройдет в понедельник, 5 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

Дипломат, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда России при ООН отметил, что председательствующая в Совбезе в январе делегация от Сомали — «не самые шустрые ребята». На более ранний срок согласовать запрошенное Каракасом заседание не получилось.

Ранее 3 января президент США Дональд Трамп объявил о захвате лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро и его жены. Они были вывезены из Венесуэлы. Трамп сообщил, что США нанесли успешный удар по Каракасу, уточнив, что операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В Раде предложили вынести только один вопрос на референдум

    Главе нацразведки США припомнили одно высказывание на фоне операции в Венесуэле

    Трамп рассказал о цели установления контроля над Венесуэлой

    Стало известно о вылетевшем самолете с Мадуро

    Вице-президент Венесуэлы ответила на угрозы Трампа

    Собянин сообщил об отражении атаки пяти украинских БПЛА на Москву

    Зеленский прокомментировал события в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok