Сомали организует заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Полянский: Заседание Совбеза ООН по Венесуэле пройдет 5 января

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле пройдет в понедельник, 5 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

Дипломат, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда России при ООН отметил, что председательствующая в Совбезе в январе делегация от Сомали — «не самые шустрые ребята». На более ранний срок согласовать запрошенное Каракасом заседание не получилось.

Ранее 3 января президент США Дональд Трамп объявил о захвате лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро и его жены. Они были вывезены из Венесуэлы. Трамп сообщил, что США нанесли успешный удар по Каракасу, уточнив, что операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.