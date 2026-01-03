США предрекли провал в попытке подавить народ Венесуэлы

Геннадий Зюганов заявил, что США ждет провал в попытке подавить народ Венесуэлы

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что атака Соединенных Штатов Америки на Венесуэлу закончится полным провалом. Его слова приводит ТАСС.

По мнению политика, попытка американских военных подавить народ Венесуэлы при помощи вооруженной агрессии обречена.

«Героический народ уже многие годы ведет упорную борьбу против американского империализма и попыток навязать очередное марионеточное правительство. На этот раз попытка подавить свободолюбивый народ Венесуэлы тоже закончится провалом», — сообщил Зюганов.

Также он отметил, что Дональд Трамп убедительно показал, что его интересует не Нобелевская премия мира, а «продолжение линии на мировое господство».

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес Гомес.